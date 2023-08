Anziano scomparso da due giorni Ricerche con sommozzatori e droni

Dall’alto al basso e da est ad ovest. Carabinieri, Vigili del Fuoco, operatori della protezione civile e semplici volontari utilizzando anche elicotteri e droni stanno rivoltando come un calzino il paese di Vado, realtà nel comune di Monzuno, alla ricerca di Giulio Marescotti che è scomparso nel primo pomeriggio di giovedì. A dare l’allarme sono stati i due figli quando non hanno visto il loro padre rientrare. L’anziano di 78 anni ha qualche problema con la memoria a causa di una leggera forma di Alzheimer, ma non aveva mai dato la sensazione di perdere il senso dell’orientamento, tanto che era sempre tornato a casa dalla sue consuete passeggiate. Era uscito di casa indossando una camicia rossa e pantaloni blu, ha capelli e barba bianchi, è di corporatura magra ed è alto 178 centimetri. Sono anche intervenuti i sommozzatori che hanno scandagliato il piccolo laghetto vicino alla località Persiché, dove precisamente risiede Marescotti, così come i droni hanno cercato tracce dell’uomo per tutta la notte senza successo.

Alle ricerche sta partecipando attivamente anche il sindaco monzunese Bruno Pasquini con la polizia municipale che ha visionato sia le telecamere presenti all’ingresso di Vado sia quelle di alcune realtà private nella speranza di avere qualche elemento in più per definire il percorso fatto dallo scomparso, ma da una prima ricognizione non è stato individuato nelle principali vie di comunicazione. Dopo aver ispezionato scrupolosamente le zone di Vado, le ricerche si sono poi spostate lungo il fiume Setta e nel territorio del Piccolo Paradiso. L’emittente locale Radio Venere si è messa a completa disposizione dei familiari mandando periodicamente in onda una serie di appelli per informare capillarmente la popolazione sull’urgenza di informare le forze dell’ordine nell’eventualità che vi siano degli avvistamenti.

Massimo Selleri