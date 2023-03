Anziano si ribalta con il trattore Salvato dal soccorso alpino

Si ribalta con il trattore e finisce all’ospedale con una frattura al bacino. Mattinata di paura per un agricoltore di 72 anni che ieri, in tarda mattinata, stava svolgendo alcuni lavori in un’area in pendenza nel territorio di Camugnano.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’anziano era seduto sul macchinario agricolo di piccole dimensioni quando, per cause non certe, si sarebbe ribaltato cadendo in una piccola scarpara.

Un brutto incidente che, secondo i primi esami effettuati dai sanitari, gli avrebbe causato una probabile frattura al bacino.

L’allarme è scattato dopo che alcuni conoscenti, che stavano lavorando lì vicino, hanno assistito alla scena.

Sul posto, attivati dalla centrale operativa del 118, è giunta una squadra del Soccorso Alpino stazione Corno alle Scale e l’EliPavullo il cui equipaggio, supportato ed aiutato dagli operatori del Saer, ha caricato a bordo l’infortunato.

L’uomo è stato così velocemente trasportato all’ospedale per ricevere le cure del caso.

Sul anche l’ambulanza di Val di Sambro.

Ancora una volta, il rapido intervento dei sanitari è stato determinante per prestare immediate cure all’anziano ferito.

r. c.