Anzola Jazz Club premiato dal ministero

di Gian Aldo Traversi

Come d’incanto torna a fare capolino il merito, concetto esaltato o bistrattato a seconda delle coloriture ideologiche: l’Anzola Jazz Club Henghel Gualdi ha vinto un bando nazionale (con un punteggio di 80100) lanciato dal Ministero della cultura per il ’Rilancio delle attività di spettacolo dal vivo nella fase post pandemica per musica, teatro, danza e circhi’. Al bando a cui hanno partecipato 403 associazioni, solo alle prime 22 sono state riconosciuti fondo per un massimo di 35mila euro. Tra le associazioni emiliano-romagnole iscritte l’unica premiata oltre all’Anzola Jazz Club, è stata Capire la Musica di Bertinoro con 70 punti.

La carta vincente è stata il forte radicamento sul territorio, come pure il fatto di non aver interrotto l’attività nel periodo della pandemia e naturalmente la qualità della programmazione musicale. Che sia stato il minuscolo club anzolese – immortalato nel documentario ’Jazz Forever’ sulla storia del Jazz a Bologna –, inventato di sana pianta da Gabriele Molinari, produttore delle omonime batterie, stupisce solo chi non conosce il fervore e la competenza musicale del liutaio. Soddisfazione che trascende il riconoscimento in denaro per uno sbilancio di qualche migliaio di euro tra quanto messo in preventivo e la spesa effettiva per iconcerti.

Dal 2005 ad oggi il club dedicato a Henghel Gualdi, icona del clarinetto jazz, è diventato un ’parterre de roi’ di firme patinate come George Cables, Dena Derose e Jim Rotondi, Arne Hiorth e Shawnn Monteiro, Joe Locke e Michel Godard, Antonello Salis, Marco Tamburini e Flavio Boltro. "Nel corso degli anni – spiega Molinari – il nome della rassegna che parte a fine agosto ha cambiato via via denominazione, da Festival Jazz Henghel Gualdi a Terre d’Acqua Jazz Festival e Terremoto Jazz a Festival Jazz dell’Area Metropolitana di Bologna. Etichetta con cui facciamo rete con Regione, Città Metropolitana, Bologna Estate, Ufficio Turismo, Bologna Jazz Festival e la Strada del Jazz. Unici col Porretta Soul seguiti per intero da Lepida Tv". Il fiore all’occhiello del club è il concorso ’Mister Jazz dell’anno’ riservato ai giovani che poi hanno partecipato a festival nazionali e internazionali, come nel caso del pianista Claudio Vignali primo al Montreux e Le Scat Noir seconde al Santa Cecilia Jazz di Napoli. "Più di ogni altra cosa mi sento un ’padre d’arte’", conclude Molinari. Già, perché sul palco ci va il figlio Marcello, leader del quartetto omonimo, tre dischi di jazz originali all’attivo, con compagni di ribalta di conio sottile, da Andrea Ferrario al sax a Michele Vignali al piano e a Stefano Maimone che sostituisce Giannicola Spezzigu al contrabbasso.