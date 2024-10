Anzola, la difesa del sindaco: "Fin da sabato sul campo. Tutti gli interventi in atto"

"Io, i miei assessori, i tecnici comunali, siamo a fianco dei nostri cittadini alluvionati sin da sabato scorso". A parlare è il sindaco di Anzola, Paolo Iovino, che sta intervenendo sulla catastrofe di Lavino di Mezzo, nel comparto Guido Rossa. Qui l’alluvione ha messo in ginocchio un migliaio di residenti. Dopo la rimozione dell’acqua, che ha invaso garage cantine, lambendo i primi piani di abitazioni, ora si è alle prese con fango. E tuttora manca la luce in una zona della frazione ma Enel sta provvedendo.

"Da giorni – continua il primo cittadino – stiamo organizzando la macchina del soccorso compreso il servizio a 21 sfollati. Mai successo che sia piovuto così tanto in poche ore nel nostro territorio. Per quanto riguarda il Comune, siamo intervenuti già da sabato. Mi sono recato personalmente sul posto domenica mattina poi sono tornato lunedì, assieme alla vice sindaca, ad altri assessori, ai tecnici, che sono in servizio interrottamente. E sono dispiaciuto, ma comprendo la reazione, che qualche residente abbia scritto sui social o detto in interviste televisive che il Comune non è presente. Quando io stesso ho parlato con alcuni di questi intervistati".

E continua: "Enel sta intervenendo con tre squadre. Ed è potuta intervenire quando l’acqua è stata tolta quasi tutta. Ora sono al lavoro gli auto spurghi ed a Lavino è operativa la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia che ci ha mandato la Regione, e che ha disposizione anche bobcat per la rimozione del fango. Mi preme ricordare che il Comune, attraverso il Coc, ha organizzato sin da subito la macchina dei soccorsi e degli interventi. E che la nostra Protezione civile, quella di Anzola, è intervenuta e sta intervenendo su tutta Anzola e su Lavino in particolare. Con le forze e con le attrezzature che abbiamo". E intanto il sindaco ha disposto proroga di sospensione dell’attività didattica asilo nido e scuola dell’infanzia Tilde Bolzani. Dopo i sopralluoghi nelle strutture, si è valutato di proseguire con gli interventi per garantire la sicurezza all’interno del plesso scolastico. Viene quindi prorogata la sospensione della attività didattica: per il nido, sospensione della attività didattica sino ad oggi (mercoledì), con ripresa del servizio in modalità part time a far data da domani (giovedì) e fino a venerdì compreso; per la scuola della infanzia sospensione della attività didattica fino a venerdì compreso.

Oggi dalle 8,30 alle 10,30 verrà eseguita la rimozione di materiale accatastato dagli alluvionati in via Gavina; per consentire al mezzo di Geovest di operare è necessario chiudere l’accesso alla strada. La polizia locale è passata porta a porta per informare i residenti e per posizionare i cartelli di divieto di sosta e di transito.

Pier Luigi Trombetta