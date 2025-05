AperiFarm, un talk sui giovani e l’agricoltura

Un festival, quello di Agrofutura, ricco di eventi e appuntamenti imperdibili. Ma anche un momento per vivere le iniziative del Fuori Festival, sempre in programma tra venerdì e sabato. Ecco quindi ’AperiFarm with Agrofutura’ che inaugura l’estate di O2 Farm. Venerdì si parlerà così di giovani e agricoltura tra musica e natura. Prende il via AperiFarm, la rassegna estiva di O2 Farm al Teatro della Terra, in via Confortino in Valsamoggia. La prima data in programma è quella di venerdì e il tema dell’incontro sarà “Radici e Rotte-Impresa e Giovani in Agricoltura”, un talk promosso in collaborazione con Agrofutura, che accenderà i riflettori sul futuro dell’imprenditoria agricola giovanile. L’ingresso aprirà alle 18,30. Alle 19 prenderà il via il talk con ospiti di rilievo del mondo istituzionale e del settore: Federica Govoni, vicesindaca del Comune di Valsamoggia, Valerio Veronesi, presidente della Camera di Commercio di Bologna e Unioncamere Emilia-Romagna, Massimiliano Urbinati, presidente della Rete degli Istituti Agrari dell’Emilia-Romagna, e Isabella Conti, assessore al Welfare, Terzo Settore, Infanzia e Scuola. Musica live a cura di Essediemme Eventi, accompagnata da un bar con menù a consumazione. La partecipazione è gratuita, prenotabile online: www.o2farm.it.

A Palazzo Pepoli, sia venerdì che sabato, aperitivi a tema a cura di Tavola della Signoria. Al Museo della Storia sarà possibile provare un aperitivo, dalle 18 alle 20. Consumazione 10 euro a persona. Due le opzioni: Spritz agrumato con bitter Sorbole e bollicina accompagnato con cartoccino di verdure dell’orto pastellate e fritte, o soft drink con sciroppo di fiori di sambuco nero del Lamone accompagnato da fragole di Romagna Igp.