Aperitivi pop rock al Teatro Biagi D’Antona

‘Consonanze 2023’: a Castel Maggiore, nel teatro Biagi D’Antona di via La Pira, tornano, alle 11, i tradizionali aperitivi musicali domenicali arrivati alla 16ª edizione. E il tema di questo anno è il genere pop rock. Domenica apre la rassegna Valentina Polinori (nella foto), giovane musicista e autrice romana che si racconta in un album dal titolo ‘Le ombre’. Il 22 ottobre sarà la volta di Andrea Cubeddu. Un viaggio musicale che intreccia tradizione e innovazione giocando sul filo appunto del pop rock. Ma con un’attenzione anche ai brani antichi. Cubeddu crea una sonorità molto personale e inedita per un cantautore che, secondo la critica musicale, si sta facendo notare sempre di più nel panorama musicale italiano. Il 29 ottobre chiuderà la rassegna il power duo tutto al femminile chiamato ‘I’m not a blonde’. E’ un duo italo -americano composto da Chiara Castello e Camilla Benedini. "L’elegante electro - pop di questo duo – spiegano gli organizzatori della rassegna –, composto da ritmi e synth anni ’80 e chitarre e melodie dal sapore punk - rock anni ’90, si muove in perfetto equilibrio tra gli aspetti delle due personalità: ironia e follia, divertimento e serietà, minimalismo e art - pop, digitale e analogico. Tutto avvolto da un velo di malinconia di derivazione new wave che dona alla loro musica una precisa identità e uno stile inconfondibile".

La rassegna ha la direzione artistica di Fabrizio Cabitza per Bottega Bologna, progetto ideato dal Comune di Castel Maggiore e sostenuto dall’Unione Reno Galliera. Le date dell’8 e del 29 sono in collaborazione con La Fabbrica - etichetta indipendente di Bologna. Ingresso libero fino a esaurimento posti e al termine di ogni concerto ci sarà un piccolo aperitivo.

p. l. t.