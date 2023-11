Aperitivo con gli autori in biblioteca

Dopo il successo della prima stagione, riparte la rassegna culturale Aperi Book, organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di San Benedetto Val di Sambro in collaborazione con la Biblioteca Gastone Stefanini e l’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese. Un Aperitivo tra i libri si svilupperà su sette appuntamenti con cadenza mensile, da novembre a maggio, coinvolgendo altrettanti autori, molto spesso del territorio, a raccontare le loro opere. Gli incontri si svolgeranno il sabato alle 17 alla Biblioteca Gastone Stefanini, in via Roma 4, a partire dal 18 novembre con la presentazione del libro ’Il tempo del tuono’ di Michele Rocchetta.

"Un ‘Aperitivo tra i libri’ è un’importante iniziativa di promozione della lettura, fortemente voluta dall’amministrazione comunale e per la quale ringrazio il consigliere comunale con delega alla cultura Roberto Serra che oltre ad averla ideata, la accompagnerà – afferma il sindaco Alessandro Santoni –. Proposte come questa ci consentono non solo di valorizzare gli investimenti fatti con costanza in biblioteca negli ultimi anni, ma anche di promuovere l’importanza della lettura come mezzo di accrescimento personale". "E’ un grande piacere per me vedere che la rassegna ‘Aperibook, un aperitivo tra i libri’ nata nel 2020 in modo social durante la pandemia, prosegue anche quest’anno". spiega il consigliere con delega alla cultura Roberto Serra.