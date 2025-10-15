Aperitivo tra i libri con la poetessa cubana

Torna, come ogni anno, la rassegna ‘Aperibook, un aperitivo tra i libri’. Una volta al mese, di sabato per otto volte consecutive, un autore del territorio incontrerà i lettori dialogando con Barbara Borelli, bibliotecaria comunale. L’iniziativa, presentata al pubblico lo scorso 27 settembre, nasce durante gli anni del Covid da un’idea di Roberto Serra, tuttora consigliere delegato alla cultura.

"In quelle settimane difficili – ricorda lo stesso Serra – mi sembrava fosse fondamentale creare momenti di aggregazione, sia pure a distanza. Da questo bisogno si è sviluppata una proposta culturale che, al termine dell’emergenza, si è spostata dal virtuale al reale, entrando nelle abitudini di molte persone. Le adesioni sono sempre calorose e sincere, sia per quel che riguarda il pubblico che gli stessi autori". Al termine di ogni presentazione è servito un aperitivo preparato dagli esercizi locali e offerto dall’amministrazione comunale.

Il primo appuntamento, previsto per il 18 ottobre alle 17, vedrà lo storico dell’arte Federico Sarti presentare il libro ‘Pietro Fancelli a Baragazza: le premesse per un dipinto contestato’.

L’ incontro successivo, il 25 novembre alle 18, sarà dedicato alla poesia con l’opera ‘Di un’altra voce sarà la paura’ di Yuleisy Cruz Lezcano, autrice di origine cubana. "Da tempo Investiamo – chiosa il sindaco Santoni – sull’aggiornamento costante della biblioteca, oggi divenuta un punto di riferimento per bambini, giovani e appassionati, pronta a entrare nei circuiti istituzionali. A questo proposito, voglio ringraziare Roberto Serra, Barbara Borelli, i tecnici comunali e tutte le associazioni del territorio per il grande lavoro di valorizzazione svolto negli anni".