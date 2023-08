Aperta la nuova rotonda del Chiesolino a Pianura di Decima

E’ stata aperta la nuova rotonda del Chiesolino a San Matteo della Decima. La rotatoria si trova all’intersezione tra le vie Cento e San Cristoforo.

"Composta da tre bracci – spiega il sindaco Lorenzo Pellegatti - ha il compito di snellire la viabilità in un punto dove si congestionava visto che c’erano dei semafori. Ora abbiamo eliminato i semafori e il traffico può scorrere agevolmente con una certa sicurezza. I lavori erano iniziati alla fine del 2021 per un importo di circa 800.000 euro. Importo interamente finanziato dal Comune di Persiceto". Ma non è stato semplice realizzare questa rotatoria i cui lavori avevano subito rallentamenti. Dopo la deviazione del canale San Giovanni, nello spazio prima adibito ad alveo, era stata rinvenuta una quantità maggiore di melma rispetto a quella prevista. Per cui è stato necessario realizzare un sottofondo più performante rispetto al pacchetto standard. "Si è dovuto aspettare – continua il primo cittadino – che il terreno raggiungesse un certo grado di compattezza. Ma siamo intervenuti ad hoc con lo scopo di rendere l’opera durevole nel tempo ed assicurare un elevato indice di sicurezza nell’utilizzo di questa infrastruttura stradale".

p. l. t.