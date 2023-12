Aperta tutti i giorni durante le festività la grande mostra dedicata ad Ayrton Senna

Nel periodo delle festività è aperta tutti i giorni la mostra ’Magic’ dedicata ad Ayrton Senna nella sala espositiva di via Matteotti 79, organizzata per il trentennale della morte del grande pilota che ricorrerà il 1° maggio 2024. Il periodo delle festività è proprio il momento ideale per ammirare l’emozionante mostra fotografica, dedicata al pilota brasiliano e curata da Mirco Lazzari e Angelo Orsi.

Tutti i giorni, capodanno compreso, passeggiando nell’accogliente centro storico castellano, si può visitare la mostra al sabato e nei festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, e nei giorni feriali dalle 15 alle 18 (orari validi fino a domenica 7 gennaio compresa). In esposizione fino al 29 febbraio a Castel San Pietro Terme ci sono 60 scatti inediti realizzati da Lazzari e Orsi, un numero non casuale dal momento che il 1960 è l’anno di nascita di Senna.