Aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia

Fino al 30 aprile è possibile effettuare l’iscrizione ai nidi d’infanzia comunali di Persiceto per l’anno educativo 2025/2026. Per effettuare l’iscrizione online è necessario accedere al portale dedicato e accreditarsi con le credenziali Spid. Al termine dell’operazione di iscrizione, cliccando sul tasto "Inoltra", la domanda verrà recapitata al Comune di Persiceto. Il genitore che farà richiesta sarà intestatario delle rette, delle attestazioni di pagamento, dei certificati d’iscrizione e di tutte le altre procedure inerenti il nido d’infanzia del figlio. L’accesso ai nidi d’infanzia comunali è consentito ai bambini nati nel 2025, 2024 e nel 2023 residenti nel comune o in procinto di trasferimento, da perfezionare entro il 31 agosto 2025. I nidi d’infanzia comunali presenti sul territorio di Persiceto sono: nido "Meraviglia", via Nuova, San Matteo della Decima (sede temporanea); "Cappuccini", via Cappuccini, e "Nicoli", via XXV Aprile. Chi ha difficoltà con lo spid può rivolgersi ai punti di facilitazione digitale.

p. l. t.