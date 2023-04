Aperte le iscrizioni ai nidi Incontro informativo e open day

Fino al 30 aprile è possibile effettuare l’iscrizione ai nidi d’infanzia comunali di Persiceto per l’anno educativo 20232024. Le iscrizioni possono essere presentate esclusivamente online sul sito del Comune utilizzando le credenziali Spid. Domani alle 17,30 si terrà un incontro informativo nella sala consiliare del municipio; seguiranno alcuni open day nei singoli nidi. Il primo è in programma mercoledì alle 18 al nido ‘Meraviglia’, via Cimitero vecchio a San Matteo della Decima. L’accesso ai nidi d’infanzia comunali è consentito ai bambini nati nel 2023, 2022 e 2021 residenti nel comune di Persiceto o in procinto di trasferimento, da perfezionare entro il 31 agosto prossimo. Se non si è ancora in possesso di credenziali Spid si può fare richiesta tramite il sito www.spid.gov.itrichiedi-spid.