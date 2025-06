Aperte le iscrizioni ai servizi scolastici comunali: domande on line

Al via le iscrizioni ai servizi scolastici comunali. Lo segnala il Comune di Persiceto. I genitori dei bambini iscritti alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria o alla secondaria di primo grado interessati a richiedere i servizi scolastici di anticipo/prolungamento d’orario, trasporto e ristorazione scolastica per l’anno 2025/2026 possono farlo online fino al 30 giugno. Inoltre, entro il 31 agosto è possibile fare richiesta di iscrizione al Pedibus per i bambini iscritti alla scuola primaria.

In sostanza, il Comune raccoglie le iscrizioni ai servizi di trasporto scolastico (solo per gli iscritti alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado); l’iscrizione alla ristorazione scolastica (solo per le scuole dell’infanzia e le scuole primarie) e l’anticipo e il prolungamento d’orario (solo per le scuole dell’infanzia e le scuole primarie).

Le richieste di iscrizione devono essere effettuate in modalità telematica e sono valide per l’intero ciclo scolastico, salvo rinuncia. Per quanto riguarda la riduzione delle rette, al fine di agevolare le famiglie, il Comune si avvarrà della procedura di consultazione automatica delle dichiarazioni Isee sulla banca dati dell’Inps per gli utenti residenti nel territorio comunale, iscritti ai nidi comunali e al servizio di ristorazione scolastica (scuole dell’infanzia e primarie statali). Le richieste di diete speciali vanno invece presentate all’Urp, tramite il modulo cartaceo o inviate tramite mail.

p. l. t.