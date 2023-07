Aperti sottopasso e parcheggio "Troppi cinque anni di lavori"

Sono stati aperti a Molinella il sottopasso ciclopedonale e il nuovo parcheggio adiacente alla stazione: le opere furono finanziate dal bando periferie del 2016 e i lavori iniziarono a metà del 2018. Dopo cinque anni di lavori, varie interruzioni del cantiere e tre ditte che si sono avvicendate, il sindaco Dario Mantovani ha voluto aprire il sottopasso senza alcuna inaugurazione. "Non c’è nulla da festeggiare – ha spiegato il primo cittadino – quando la realizzazione di un’opera, seppur dai volumi importanti, più di un milione di euro, necessita di un quinquennio per essere terminata. Anzi è la dimostrazione plastica della debolezza delle pubbliche amministrazioni nel difendere l’interesse pubblico all’interno del meccanismo con cui si svolgono gli appalti".

"Certo che errori umani e progettuali possono capitare – continua il sindaco – a questo servono le riserve che un’impresa può presentare a un Comune per farsi riconoscere il di più che ha dovuto mettere in campo. è uno strumento ragionevole, se usato con correttezza. In Italia però si abusa dello strumento: semplicemente perché è consentito". Mantovani, che è ormai alla fine del suo secondo e ultimo mandato, fa qualche considerazione sul futuro: "Quando si vuole tutelare l’interesse pubblico, non bisogna piegarsi a questo sistema". Ad addolcire la pillola per la fine di un cantiere terminato in ritardo, è arrivata l’opera dell’artista gradarese Ermes Bichi ad abbellire parte della struttura: "lo ringrazio perché ha dato dignità a un’opera nata vecchia. Ermes è un vecchio amico e un grande professionista".

Zoe Pederzini