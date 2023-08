"Aperti tutta l’estate da almeno 40 anni"

La Drogheria della Pioggia all’angolo tra via Galliera e via de’ Falegnami è un must della bolognesità incorniciato da delicatezze che attirano bolognesi (si può acquistare il kit per la torta di riso, ad esempio) e turisti. Ad agosto la Drogheria è sempre aperta, a parte Ferragosto. Stefano e Luca Sarti portano avanti la bottega di famiglia.

Agosto per voi è sempre stato ‘aperto’?

"Per noi l’apertura estiva è un’usanza che va avanti da almeno 40 anni, anche se il negozio, nato nel 1600, è stato preso da nostro padre 56 anni fa. Qualche interruzione c’è stata quando siamo rimasti in due e non riuscivamo a essere sempre presenti. Ma da quando il nostro dipendente Gianluca lavora qui, circa 13 anni, non abbiamo mai interrotto".

E quando chiudete?

"I giorni canonici dell’anno. Natale, Santo Stefano, San Petronio e Ferragosto… quest’anno ci concediamo il ponte del lunedì, visto che cade il 14".

Il segreto dell’apertura è essere in un numero giusto di persone per poter programmare e fare i turni.

"Certamente, la forza del personale è tutto. Spesso nei negozi più piccoli è difficile avere tanti dipendenti e così alternarsi ed è per quello che non si riesce a tenere aperto".

Poi la Drogheria della Pioggia vende sì dolciumi e cose sfiziose, ma è anche un fantastico negozio per un souvenir unico.

"In effetti ci sono tanti turisti che passano di qua. Quest’anno è proprio un boom. Comprano dolciumi, specialità bolognesi, cose piccole perché volando con le low cost non puoi portare molto. Ci sentiamo un po’ un riferimento anche per i turisti, non c’è dubbio".