Aperto fascicolo contro ignoti per omicidio colposo Il mistero della mancata apertura del paracadute

I testimoni hanno parlato di una caduta repentina del velivolo con traiettoria quasi perpendicolare al terreno. Uno scenario che si apre, tra le altre, all’ipotesi di una ‘piantata motore’, come in gergo viene indicato l’arresto brusco del motore. Ma il primo passo dell’inchiesta sulla morte delle due persone che si trovavano a bordo del deltaplano biposto precipitato mercoledì sera al confine tra le province di Ravenna e di Forlì, è l’autopsia disposta dalla procura ravennate: potrà così essere scartato un eventuale malore del pilota. L’esame potrebbe essere eseguito già oggi. A quel punto arriverà il nulla osta ai funerali delle due vittime: il 69enne Bernardino Panzacchi, istruttore di volo di Pianoro, e il 30enne Fatjon Garxenaj, suo allievo, albanese d’origine ma residente a Riolo Terme.

Intanto il pm di turno Angela Scorza ha aperto un fascicolo contro ignoti per duplice omicidio colposo e disastro aviatorio. Le verifiche finora eseguite – fotografie, videoriprese, misurazioni al suolo, la prima ispezione cadaverica e alcune testimonianze -, sono dunque passate a Ravenna. Il relitto, posto sotto sequestro, si trova ora in un deposito in attesa della consulenza tecnica che faccia luce sulle caratteristiche del velivolo e del motore oltre che sullo stato di manutenzione. L’esperto potrebbe anche risolvere un piccolo giallo: ovvero se la mancata apertura del paracadute, sia stata dettata da un malfunzionamento o piuttosto da una manovra errata o ancora dai limitati margini di tempo a disposizione. In ogni modo, le aree nelle quali potrebbero essere individuati eventuali indagati, in astratto oltre al costruttore appaiono essere la proprietà del velivolo e l’officina che si era occupata della manutenzione.

Andrea Colombari