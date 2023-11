Aperto il bando per assegnare gli alloggi di edilizia pubblica

L’amministrazione comunale di San Giovanni in Persiceto comunica che fino al 6 dicembre è possibile partecipare al bando per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il bando è rivolto a chi risiede nel comune di San Giovanni in Persiceto o svolge attività lavorativa esclusiva o principale sempre in questo territorio. I cittadini interessati dovranno presentare domanda in marca da bollo compilando il modulo predisposto dal Comune. Il modulo si trova in formato digitale sul sito web comunale o negli Urp del municipio di Persiceto e nel centro civico della frazione di San Matteo della Decima. Per dettagli su requisiti, criteri di assegnazione, standard degli alloggi e altro è possibile consultare il testo integrale del bando con annesso modulo di domanda.