Aperto l’agriturismo per chi viaggia a piedi

Ci si arriva solo a piedi o in bicicletta e il menù segue le stagioni e le produzioni dell’orto o delle colture dei campi. Dopo l’inaugurazione di fine maggio, da pochi giorni nel parco Talon di Casalecchio è iniziata l’avventura dell’agriturismo del Parco della Chiusa. Attraversato dagli escursionisti sulla Via degli Dei e sulla Via della lana e della seta, la fretta rimane al cancello di via Panoramica, perché la cooperativa agricola Sociale CopAPS, gestore dell’attività, che dal 1979 si occupa di inclusione sociale di persone svantaggiate, ha fatto una scelta chiara: incentivare il turismo lento e la mobilità sostenibile. Inoltre, per rispettare le tutele ambientali del parco che lo designano come zona di protezione speciale, l’illuminazione esterna è limitata.

"Nell’agriturismo sono inserite stabilmente otto persone, di cui tre fragili, con i compiti di accoglienza turistica, pulizia dei locali, preparazione delle camere, della colazione e dei pasti e del servizio ai tavoli. L’agriturismo, aperto le sere di giovedì, venerdì e sabato, a pranzo la domenica, offre infatti ristorazione e pernottamento e propone piatti tipici del territorio realizzati con i prodotti locali che arrivano dal podere di Cà del Bosco di Sasso Marconi", spiegano i gestori, che raccontano poi anche che per ora si cena all’interno di casa Santa Margherita, in attesa della sistemazione esterna legata alla realizzazione del progetto Pnrr e alle autorizzazioni sovracomunali. In menù le tradizionali specialità bolognesi fino alle tigelle montanare, preparate dai ragazzi dei Percorsi Verdi, il centro socio-occupazionale di COpAPS che accoglie le persone con maggiori difficoltà. Per il pernottamento disponibili quattro camere che si affacciano sull’aia e sul lavandeto, due delle quali accessibili alle persone con disabilità fisica.