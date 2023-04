Apertura extra in commissariato per i passaporti

Apertura straordinaria oggi dell’ufficio passaporti del commissariato di polizia di San Giovanni in Persiceto. L’apertura straordinaria è fissata dalle 9 alle 13 e verranno ricevute nel commissariato di piazza del Popolo le istanze dei cittadini attraverso le prenotazioni on line già arrivate agli uffici della polizia di Stato. E, tra queste, gli agenti hanno riscontrato a vario titolo richieste di necessità o urgenza. Quindi sarà l’occasione per veder concluso l’iter burocratico per ottenere il passaporto. La dirigente del commissariato, il vice questore Gabriella Panarace, precisa che all’occorrenza, in occasione dell’apertura straordinaria, verrà anche ampliata le disponibilità di ricevere le istanze sul portale on line. Nell’occasione verranno inoltre consegnati i passaporti già pronti.