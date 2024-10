Apertura speciale della ‘Pavese’. Tanti eventi per festeggiare vent’anni

CASALECCHIO

La Casa della conoscenza di Casalecchio compie vent’anni e in vista del compleanno ufficiale del prossimo 28 novembre domani è programma una giornata di apertura speciale da mattina a notte fonda.

In realtà la biblioteca comunale, intitolata a Cesare Pavese, venne inaugurata ben prima, nel 1975, nei locali (che il Comune ha alienato lo scorso anno) di via Cavour. Questo anniversario si riferisce quindi al ventennale dal taglio del nastro della sede attuale, creata dopo un acceso dibattito cittadino, per rispondere alle esigenze crescenti di spazi per la biblioteca e con l’idea di creare un punto di riferimento per le attività culturali del paese. L’edificio moderno, con pareti vetrate, che affaccia sulla via Porrettana, ospita anche una sala polivalente, uno spazio espositivo e una sala seminari. Ed è in questi locali che domani alle 9 si apre il cartellone di iniziative con un laboratorio di colori, stencil e creatività applicata alle sportine della Casa della conoscenza e a seguire anche all’applicazione social del bookface.

Lontano dal rumore del mondo si svolge invece al primo piano la maratona del party di lettura silenziosa dalle 9 alle 19 con la voglia di riscoprire il piacere della lettura immersi nel silenzio, senza l’assillo di smartphone e tecnologia. Sul piazzale esterno fino alle 17 in funzione il mercatino dei libri animato dalle volontarie del gruppo di lettura. Al piano terreno incontro di presentazione della stampante 3D ‘Pippi’ e incontro sull’allattamento per mamme e papà a cura di Leche League Italia.

Inizia alle 10,30 e si svolge nelle vie di Casalecchio la passeggiata ‘lunga vent’anni’ condotta dal bibliotecario Massimiliano Neri, alla scoperta di come è cambiata la città dal 2004 ad oggi. E per chi preferisce una nostalgica passeggiata virtuale a Bologna alle 18 inizia la lettura-spettacolo di Legg’io intitolata ‘Quall ch’pega l’oli’ con canzoni e zirudelle in dialetto.

Spazio ai sentimenti nel laboratorio di ‘speed date’: un nuovo modo di comunicare e di farsi nuovi amici o trovare l’anima gemella letteraria grazie alla presentazione del libro del cuore. E spazio all’arte con il laboratorio di illustrazione grafica con le educatrici del centro giovanile Genzi, poi letture ad alta voce con Sonja, giochi da tavolo con l’associazione Bologna Nerd. Alle 21 al pian terreno spazio al cinema con la proiezione di un film mentre al piano superiore i bimbi dai 7 ai 10 anni si preparano alla loro ‘notte in biblioteca’ (su prenotazione) nello spazio 0-16 con risveglio alle 8 di domenica mattina.

Gabriele Mignardi