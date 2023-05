Bologna, apicoltore sventa lo scippo e fa arrestare il ladro in monopattino

Bologna, 26 maggio 2023 – “Ho sentito la signora gridare e mi sono sentito in dovere di intervenire”. Andrea Pasini, 34 anni, è il titolare dell’azienda agricola ‘Mielaio del Guelfo’. Qualche giorno fa aveva appena terminato di lavorare al mercato Campagna Amica di via Galliera quando ha sentito le urla di una donna, una signora romena di 71 anni, che era stata appena scippata da un ragazzo, che si stava allontanando in monopattino.

Andrea Pasini assieme al colonnello Rodolfo Santovito e ai carabinieri

A quel punto Pasini ha rincorso lo scippatore, riuscendo ad arrivargli davanti e bloccarlo. La scena è stata notata anche dal maresciallo dei carabinieri Erasmo Ronchi, di stanza a Parma, che, in quel momento libero dal servizio, ha aiutato il cittadino a bloccare il ladro e recuperare la refurtiva.

Nella borsa della signora, che lavora come badante, c’erano 1500 euro.

In via Galliera sono poi intervenuti i militari del Radiomobile che hanno arrestato lo scippatore, un venticinquenne italiano.

Pasini, l’altra mattina è stato invitato al comando provinciale dal colonnello Rodolfo Santovito, che ha voluto ringraziarlo per il coraggio e l’altruismo dimostrati. "Sono io a ringraziare i carabinieri – ha concluso Pasini – per l’impegno che ogni giorno mettono in campo per la sicurezza dei cittadini e anche in questo momento di emergenza per le alluvioni, che ho vissuto anche sulla mia pelle come imprenditore agricolo”.