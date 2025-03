’Apocalittici e integrati’: incontro sul testo di Umberto Eco

Proseguono gli incontri di ’Lector in fabula’, percorso dedicato a Umberto Eco, promosso dalle Biblioteche, librerie coop Zanichelli e associazione Valerio Evangelisti. Questa mattina alle 11, alla Zanichelli, l’incontro si concentra su ’Apocalittici e integrati’ (Bompiani 1964) e un fumetto a scelta tra Charlie Brown e Superman. Un testo fondamentale, in cui il fumetto, con la tv, è la lente attraverso cui analizzare la cultura e i mezzi di comunicazione di massa. Apocalittici, per lo studioso, sono gli intellettuali che esprimono un atteggiamento critico nei confronti della cultura contemporanea. Integrati coloro che ne hanno invece una ingenua visione ottimistica.