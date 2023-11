Apollo si prende Seci e fuma anche il Sigaro Toscano

Il fondo Apollo conquista definitivamente Seci, la holding della famiglia Maccaferri, fallita nel 2021. Quello che resta dell’impero degli Agnelli bolognesi, insomma, finisce nell’Olimpo del fondo americano. Quello che si attendeva era l’omologa del Tribunale di Bologna che è arrivata martedì, con Apollo che ha messo sul piatto una somma di 55 milioni di euro per la piena esecuzione del concordato fallimentare. L’offerta di Apollo, approvata dai creditori e anche dai curatori — Claudio Solferini, Enrica Piacquaddio e Antonio Rossi — prevede il pagamento degli oltre 11 milioni delle spese di procedura, la soddisfazione di creditori prededucibili e privilegiati (oltre 11,8 milioni), il pagamento degli obbligazionisti (80 milioni più 6 milioni di interessi) e i 9 milioni vantati da Armonia. Apollo dovrà, poi, pagare i creditori chirografari (non assistiti da cause di prelazione) per oltre 505 milioni di euro: il fondo garantisce il 21,5% , cioè 108,6 milioni di euro.

Gli americani acquisiscono anche una serie di partecipazioni a società della holding che fu, per un valore totale stimato di 188,6 milioni di euro. Tra queste, c’è quella del Sigaro Toscano: Apollo se lo ’fuma’, conquistando la maggioranza per un valore stimato di 140 milioni di euro.

Ma non solo. Vanno ad Apollo anche immobili e terreni (stimati milioni di euro), mobili, arredi e opere d’arte per una stima totale di oltre 800mila euro.

ros. carb.