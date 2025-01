Grazie alla app scopre il ladro e manda la foto alla polizia

Bologna, 2 gennaio 2025 – Ha visto il ladro entrare nella propria cantina grazie alla telecamera collegata alla app che lo avvisato sul telefono di quella intrusione non autorizzata. E, anzi, permette alla polizia di scoprire che sono state cinque le cantine depredate, tutte nello stesso palazzo.

Così un cittadino residente in via Gobetti, in Bolognina, ha dato l’allarme che ha consentito poi l’arresto del ladro.

Tutto è iniziato ieri mattina con la telefonata del cittadino alla polizia: il proprietario vede un uomo che entra nella cantina senza autorizzazione. Intanto, si precipita a casa e incrocia, nella zona delle cantine un sconosciuto con in mano alcuni attrezzi da scasso che scappa appena lo vede.

Le volanti della polizia arrivano in pochi minuti: rintracciano e bloccano il fuggiasco poco lontano, in via Fioravanti. Ancora una volta, la app del cittadino è fondamentale: viene riconosciuto grazie anche alla foto che il cittadino ha fatto dalle immagini catturate dalla webcam e subito inoltrata agli agenti.

E’ un marocchino di 43 anni che, nello zaino, ha ancora vari arnesi da scasso tra cui cacciaviti, una chiave inglese, coltelli multiuso. Durante la fuga si è invece disfatto di un carrellino multi uso all’interno del quale gli agenti trovano trovati vari beni tra cui una bottiglia di brandy, quattro orologi da uomo e due da donna, un portafoglio e numerose medagliette di metallo. I beni sono stati riconsegnati ai proprietari.

Gli agenti hanno infatti accertato che le cantine forzate sono state 5, tutte dello stesso stabile.

Il cittadino marocchino, irregolare in Italia e con numerosi precedenti per danneggiamento, invasione di edifici, furto, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, è stato dunque arrestato per il reato di furto aggravato continuato in abitazione. Il processo per direttissima si è svolto questa mattina.