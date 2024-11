Appalto unico per la manutenzione scolastica

A San Pietro in Casale l’istruzione diventa una priorità grazie a un piano di interventi mirato a migliorare e potenziare i servizi scolastici per l’infanzia, offrendo ai bambini spazi sicuri e stimolanti e, allo stesso tempo, sostenendo concretamente le famiglie del territorio. Il sindaco Alessandro Poluzzi (nella foto con il vicesindaco Riccardo Marchetti e i tecnici in un sopralluogo) spiega: "Crediamo fermamente che puntare sull’educazione dei più piccoli sia un investimento per l’intera comunità. Stiamo lavorando affinché i nostri bambini possano crescere in ambienti adatti allo sviluppo delle loro potenzialità e all’acquisizione delle prime conoscenze".

Il cantiere per la demolizione e ricostruzione del nuovo asilo nido "La Casa sull’Albero" rappresenta una delle azioni più importanti in questa direzione. La nuova struttura, progettata con i più elevati standard energetici e costruttivi, e finanziata per la maggior parte da fondi del Pnrr, fornirà uno spazio moderno e funzionale, e permetterà anche di ampliare la capacità d’accoglienza. "I lavori stanno procedendo nel rispetto assoluto del cronoprogramma – prosegue Poluzzi –, in queste fasi di cantiere sono già state approvate delle migliorie al progetto iniziale, quali ad esempio degli igloo in elevazione nelle fondazioni del plesso". Intanto l’amministrazione si è impegnata a mantenere gli edifici scolastici già presenti, come testimonia lo stanziamento di 135mila euro per il rifacimento della pavimentazione della scuola dell’Infanzia Italo Calvino. "Questo intervento di manutenzione è fondamentale per assicurare ai bambini un ambiente sicuro e confortevole, oltre che per garantire che la struttura mantenga alti standard di qualità e sicurezza" continua il sindaco. In parallelo, è stato avviato un nuovo approccio alla gestione delle manutenzioni scolastiche, grazie all’ideazione di un accordo quadro che, attraverso una procedura competitiva, individuerà un solo operatore per tutte le manutenzioni ordinarie dei plessi scolastici.

L’obiettivo è snellire e rendere più efficienti gli interventi. Infine, per il primo cittadino, "si tratta di un’evoluzione fondamentale per una gestione scolastica moderna e funzionale, capace di rispondere con prontezza e qualità alle esigenze di chi frequenta e lavora nelle nostre scuole. L’attenzione per i più giovani e il miglioramento degli spazi scolastici sono aspetti cruciali per lo sviluppo di una comunità prospera e coesa. Un impegno a favore dell’istruzione si traduce in un valore aggiunto per l’intero territorio".

Zoe Pederzini