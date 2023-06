Appartamenti in nero ai turisti Evasione da 800mila euro Società di intermediari nei guai

Confrontando gli incassi dichiarati dalla società per affitti brevi con i dati a essa relativi ricavabili dalle più utilizzate piattaforme di prenotazione online, i conti, alla Guardia di finanza, non sono tornati. Ed è finito così nei guai un quarantacinquenne bolognese, ai vertici della società che gestiva, per conto di privati proprietari, una ventina di appartamenti in centro destinati a ospitare turisti. Dichiarando al Fisco, stando a quanto emerso dagli accertamenti dei finanzieri del 1° Nucleo operativo metropolitano, una minima parte dei ricavi ottenuti. Per un’evasione stimata, in quattro anni, in 800mila euro. L’attività, che ha visto i baschi verdi impegnati anche in controlli all’interno delle strutture extra-alberghiere (B&B, affittacamere e locazioni brevi), è partita dall’analisi degli annunci sulle piattaforme online, i cui dati sono stati poi incrociati con quelli fiscali.

Secondo quanto ricostruito, la società bolognese stipulava contratti di locazione con diversi proprietari di immobili, con la possibilità, prevista da contratto, di subaffittare gli appartamenti a uso turistico. Si trattava quasi sempre affitti brevi, di tre-quattro giorni, destinati a un pubblico di stranieri, tedeschi e dell’Est in particolare. In molti casi, i padroni di casa erano all’oscuro del meccanismo di evasione fiscale messo in atto dalla società, ma su questi aspetti gli accertamenti sono in corso. Adesso la posizione del quarantacinquenne è stata segnalata all’Agenzia delle Entrate, che si muoverà per recuperare i crediti e per sanzionare la società. L’attività della Finanza, oltre a contrastare l’evasione fiscale, è anche finalizzata a monitorare il mercato delle locazioni a breve e lungo termine, in un contesto come quello di Bologna, dove stanze e appartamenti in affitto sono sempre più rare per chi ne ha bisogno per ragioni di studio o lavoro.

