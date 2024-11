Appartamento di 8 metri quadrati affittato a 600 euro: l’indecente annuncio a Bologna. Video

Bologna, 2 novembre 2024 – Un appartamento (video) in affitto in centro a Bologna, in zona Santo Stefano, a ‘soli’ 600 euro al mese. Il messaggio choc apparso su un noto sito di annunci immobiliari lasciava presagire un vero e proprio affare, considerando i prezzi del mercato delle case a Bologna e soprattutto la zona centrale dell’offerta.

L'annuncio apparso nei siti immobiliari di Bologna: appartamento di 8 metri quadrati affittato a 600 euro

Solo che proseguendo nella lettura si è potuto appurare come la superficie di questo appartamento, che si affaccia nel cortile di un palazzo storico, sia di appena 8 metri quadrati, che, al momento della visita, si scopre come in realtà sarebbero addirittura 6.

Annuncio dell'appartamento di 8 metri quadrati a Bologna in affitto a 600 euro

L’appartamento – anche se non pare proprio che si possa chiamare tale – i trova in via Orfeo, una stradina che sta tra via Santo Stefano e la zona del Baraccano: pieno centro, dunque, e anche in una zona particolarmente di pregio. Ma non basta certamente questo per giustificare un’offerta simile.

C’è stato chi, dopo aver letto l’indecente annuncio in rete, ha deciso di approfondire. Al monolocale si accede attraverso una piccola scala a chiocciola e all'interno dell'ambiente, dotato di una finestra simile per dimensioni a quelle di una rimessa, in meno di un passo si trovano la mini cucina, il bagno e un letto da una piazza, che è parzialmente coperto dal piano cottura.

L'armadio è in realtà un pensile riadattato con qualche appendiabiti e la ‘scrivania’ ha le dimensioni di una mensola. Il prezzo, però, è quello che fino a qualche tempo fa veniva richiesto per un piccola abitazione vera e propria.

Anche l'agenzia immobiliare, che tra gli annunci ha anche appartamenti di dimensioni ‘normali’ e non solo mini case, prima di far visitare il monolocale ha avvisato il potenziale affittuario delle dimensioni ridottissime, mettendolo in guardia sulla vivibilità della sistemazione, ma dicendo anche che il prezzo è in linea con le quote di mercato di altre città, per esempio Milano.