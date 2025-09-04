Appartamento nel mirino dei ladri: "Spariti soldi, vestiti e gioielli"

Casa a soqquadro, armadi divelti, soldi, gioielli e vestiti firmati spariti. "Mi hanno portato via tutto. Bologna è una città insicura: servono provvedimenti urgenti e risolutivi, ora". Per la quarta volta in due anni, i ladri entrano in azione a casa dell’avvocato e influencer Federico Rutali. Che, rientrato dalle ferie, domenica scorsa, ha trovato la sua abitazione al primo piano, nel quartiere Savena, sottosopra: "I ladri sono entrati dalla porta–finestra principale, frantumando i vetri e sollevando la tapparella – racconta l’avvocato –. Una volta entrati, hanno portato via quello che rimaneva dei miei averi". Cioè "contanti, gioielli dal grande valore affettivo e capi firmati – specifica –. Sto ancora raccogliendo il materiale da presentare alle forze dell’ordine per sporgere denuncia", ma parliamo di un furto di "qualche migliaia di euro".

Quel giorno "la casa era vuota e io ero in vacanza – riflette Rutali –. Credo che a indirizzare i predoni verso il colpo sicuro siano stati i social". Dove, per lavoro, "condivido i miei viaggi e spostamenti – continua –. Vedendo le foto lontano, hanno pensato di agire e mi hanno portato via ciò che mi rimaneva". In città, l’allarme sicurezza "è la problematica principale. Ho mandato una mail al sindaco, chiedendogli un incontro e proponendogli un progetto che riguarda la sicurezza urbana a tutto tondo – chiude l’avvocato –. Non si può stare tranquilli, ormai, nemmeno a casa propria. È necessario trovare delle soluzioni concrete per arginare i danni".

m. m.