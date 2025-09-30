Appassionati di gialli nei luoghi dell’orrore

Una giornata con l’autore, in Appennino. L’iniziativa si è svolta domenica 28 settembre, quando un piccolo pullman con a bordo una ventina di turisti milanesi è partito dal capoluogo lombardo per raggiungere Porretta Terme. Il movente della gita, che inevitabilmente ha assunto anche risvolti enogastronomici e naturalistici, era squisitamente letterario: il 30 settembre uscirà in libreria, per 8tto edizioni ‘La memoria dell’ acqua’, volume di esordio del porrettano Christian Verardi. Un manipolo di lettori, affascinati dall’intreccio narrato nel libro, ha voluto conoscere di persona l’autore e passeggiare insieme a lui nei luoghi dove sono ambientate le vicende descritte nel testo.

Pur trattandosi di un romanzo, la storia è liberamente ispirata a un drammatico fatto di cronaca avvenuto nel 1992, quando il corpo di Irin Cheung, una ragazza ventiseienne di origine sudamericana arrivata in Appennino un paio d’anni prima, venne ritrovato senza vita in un bosco vicino a Madognana, a due passi da Porretta Terme. Le cronache locali furono occupate per mesi dal misterioso omicidio che non ebbe mai un colpevole accertato. Questo fatto, tanto lontano nel tempo ma tuttora vivido nella memoria collettiva, costituisce l’ innesco di una storia che si allontana ben presto dalla realtà per addentrarsi nella costruzione psicologica e emotiva dei personaggi, a partire da Romeo, l’ex adolescente che per primo trovò il cadavere e di coloro che gli gravitano intorno. Una misteriosa lettera, indirizzata a chi non può più rispondere, costringerà il protagonista a fare i conti con il proprio passato. "Inizialmente – rivela Verardi – avevo pensato di pubblicare un’inchiesta su questa tragedia che sconvolse la comunità locale quando avevo sedici anni e che mi colpì profondamente. Poi, approfondendo, ho capito come la ferita, nonostante il tempo trascorso, bruciasse ancora e ho preferito deviare verso la fiction. Nel libro c’è molto di me e del paese in cui sono cresciuto, ma l’io narrante è un semplice espediente letterario per far correre la fantasia".

La giornata sulle tracce de ‘La memoria dell’ acqua’, organizzata dalla libreria Scatola lilla di Cristina Di Canio, in collaborazione con l’editore e il tour operator Aledo viaggi, è iniziata nella tarda mattinata di domenica con l’arrivo degli ospiti all’ hotel Santoli di Porretta per una chiacchierata con l’ autore e il pranzo e si è conclusa, a metà pomeriggio, proprio sui margini del bosco dove fu rinvenuto il corpo esanime della ragazza. La prima presentazione pubblica del volume si svolgerà il 17 ottobre, alle ore 21, presso il Teatro Testoni di Porretta Terme.

Fabio Marchioni