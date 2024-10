Appello alla Vergine di San Luca per il miracolo

Una cattedrale gremita di persone ha accolto a Bologna la venerata immagine della Madonna di San Luca. La visita in città di ieri (dalle 12 alle 14) è straordinaria e nasce dalla richiesta dei fedeli che, ricordando quanto era accaduto nel 1433, hanno sollecitato questo passaggio per poter chiedere lo stesso miracolo di allora: la fine delle piogge e il prosciugamento delle alluvioni. La messa è stata celebrata da don Massimo Cassani, penitenziere maggiore e camerlengo del capitolo metropolitano della cattedrale. "Chiediamo una intercessione particolare per la nostra città – ha spiegato il canonico – perché abbia la forza di superare questo momento di difficoltà".