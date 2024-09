Appello Banca Marche, a rischio i risarcimenti

Si è aperto con la richiesta di sospendere i pignoramenti di stipendio e pensione ai sei imputati già condannati in primo grado il processo di appello per il crac Banca Marche. L’udienza si è tenuta ieri, ad Ancona, e la richiesta è stata avanzata dagli avvocati della difesa fino alla sentenza, dopo che tre legali di parte civile, che rappresentano un gruppo di beffati dal default dell’ex maggiore istituto di credito della regione, arrivato ad avere un buco di 2 miliardi, avevano proceduto a chiedere il pignoramento della liquidità, per essere certi che fossero pagate le provvisionali subito esecutive e decise con la condanna di primo grado. Una sorta di anticipo del risarcimento dei danni, pari a circa 700mila euro. La Corte di Appello si è riservata sulla decisione, rinviandola alla prossima udienza, che si terrà il 23 settembre. A ricorrere in Appello sono stati i sei imputati condannati in primo grado per bancarotta fraudolenta.