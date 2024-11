Appello Cna agli eletti: "Subito la Bretella"

La Bretella Reno Setta deve essere in cima alla lista delle priorità per i neoeletti consiglieri regionali secondo la Cna. "Desideriamo fare i nostri complimenti ai consiglieri regionali che ‘appartengono’ al territorio della montagna bolognese e sono stati eletti, con un ottimo successo personale, alle recenti elezioni regionali – è il commento di Marco Gualandi, vicepresidente Cna Bologna, imprenditore dell’Appennino e Silvia Bernabei, presidente Cna Area Appennino Bolognese –. Auguriamo loro un buon lavoro e siamo pronti a dare la collaborazione di Cna. Partendo da un tema che è centrale per l’Appennino bolognese: la realizzazione della Bretella Reno Setta. Come aveva proposto il vice ministro Bignami al convegno di Porretta lo scorso 12 novembre, è importante che i Sindaci del territorio decidano quale delle proposte di percorso della Bretella presentate sia la più efficace e chiedano un incontro a Roma al vice ministro per passare dalla progettazione alla realizzazione. E’ una fase dunque in cui è rilevante anche il ruolo della Regione".

"Maurizio Fabbri, Marta Evangelisti e Marco Mastacchi, appartenenti a tre liste diverse, complessivamente hanno raccolto 30.000 preferenze – proseguono Marco Gualandi e Silvia Bernabei –. E’ un risultato importante a livello personale ma crediamo sia anche una responsabilità. Certamente si dovranno occupare di tutta la Regione e non solo dell’Appennino bolognese. Però confidiamo che il loro impegno espresso in campagna elettorale, in particolare la parte dedicata alla montagna bolognese, si concretizzi. Con Cna hanno visitato direttamente o contattato imprese della montagna e quindi hanno potuto ascoltare dalla viva voce di imprenditrici e imprenditori l’esigenza di trovare un percorso alternativo alla Statale Porrettana, ormai non più in grado di assorbire l’esigenza di mobilità della Valle del Reno, tanto più in questo periodo di alluvioni ed altre emergenze climatiche".

"Il vice ministro Bignami al convegno di Porretta era stato molto chiaro presentando i progetti Anas per la Bretella – concludono Silvia Bernabei e Marco Gualandi –. Ha sollecitato i Comuni a scegliere il percorso migliore tra quelli proposti e a chiedere un incontro al ministero per poter mettere in moto la realizzazione dell’infrastruttura. Ai Sindaci e ai consiglieri regionali chiediamo di raccogliere questo invito, per partire una volta per tutte con questo progetto strategico, richiesto da cittadini e imprese della montagna".

r. p.