Appello di Niccolò al pirata: "Guardami e costituisciti"

"Chiedo alla persona che mi ha ridotto così di guardarmi bene, farsi un esame di coscienza e costituirsi". A un mese e mezzo dall’incidente che lo ha coinvolto in via Mattei, Niccolò Iannibbelli ha deciso di parlare e chiedere a chi ha visto o sa qualcosa di farsi avanti, per riuscire a individuare il pirata della strada che quel tardo pomeriggio dello scorso 30 gennaio è scappato via senza prestargli soccorso. Lo ha fatto in un appello affidato alle telecamere di ‘Chi l’ha visto?". Prima di lui, dalle pagine del Carlino, era invece stata la mamma Maria Peluso a farsi avanti, con lo stesso obiettivo. Dopo un delicato intervento a cui è stato sottoposto all’ospedale Maggiore, il ventiquattrenne adesso deve portare un apparecchio per riallineare le vertebre, necessario dopo la frattura riportata nell’impatto con l’asfalto.

Quella sera, Niccolò era in scooter e stava svoltando, con la freccia, nei pressi del civico 40 di via Mattei: è stato raggiunto alle spalle e tamponato. La violenza dell’urto lo ha fatto volare contro un’auto che stava sopraggiungendo in senso contrario. "Sono vivo per miracolo e la mia vita adesso è sospesa tra sofferenza fisica e mentale", ha detto il ragazzo, rivolgendosi poi al pirata: "Tu invece giri indisturbato per la città".

Un pensiero condiviso da sua mamma Maria, che all’indomani dell’incidente aveva subito intrapreso una battaglia per riuscire a individuare il pirata della strada. "Non mi fermerò finché questa persona, che è pericolosa, non sarà trovata", aveva detto Maria. Che aveva deciso di affiancare alle indagini della polizia locale - che al momento non hanno permesso di identificare il guidatore - suoi accertamenti personali. La mamma era anche riuscita a trovare un video in cui si vede l’esatto momento dell’incidente, con l’auto, probabilmente una Nissan Qashqai bianca col tettuccio nero, che si allontana dopo aver dato un occhiata. Adesso, arriva l’appello, forte, in prima persona, di Niccolò. Se chi lo ha investito ha una coscienza, è impossibile non provi rimorso.

Nicoletta Tempera