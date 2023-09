Appello di papa Francesco per i migranti: un sit in a Bologna

Bologna, 27 settembre 2023 – Un sit in a sostegno dell’appello di papa Francesco ai leader europei affinché i migranti non vengano lasciati morire in mare o nel deserto tunisino nel lungo viaggio verso i barconi. L'appuntamento è fissato per domenica 1 ottobre (ore 16 in piazza Re Enzo) ed è organizzato dai Cristiani Radicali. Il sit in di testimonianza sarà aperto da don Davide Baraldi, parroco di Santa Maria della Carità e Vicario episcopale della diocesi di Bologna. A seguire interverrà Alessandro Bergonzoni, uomo di spettacolo e autore vicino ai temi dell'accoglienza. Per concludere alcune voci del coro di Santa Maria della Carità eseguiranno brani di Lennon, Guccini, De Gregori, Gaetano e Brunori sas.

Le parole di papa Bergoglio sono state chiare: un appello “affinché il Signore illumini i cuori dei leader europei e non lascino morire tra indicibili sofferenze i migranti nel deserto tunisino”. Messaggio seguito dalle parole del cardinale Matteo Zuppi, che ha dedicato il giorno dell'Assunzione a tutte le donne violate, a Fati e a Marie.

La pagina Cristiani Radicali nasce due anni fa ed è un progetto culturale che aspira a una fede moderna e immersa nella contemporaneità. Radicale viene da radici. Il movimento si ispira alle posizioni di papa Francesco, padre Alberto Maggi, don Mimmo Battaglia, don Luigi Ciotti, don Matteo Ferrari e ai mai dimenticati don Lorenzo Milani, don Tonino Bello, Dietrich Bonhoeffer, don Andrea Gallo. Oltreché a laici come Moro, La Pira, Berlinguer e Pertini. Credenti e non, ma tutti cristiani nell'agire. L'aspirazione è formare dal basso una comunità operosa che è stile di vita, aperta alle complessità e alle diversità della nostra epoca.