Appello per l’anarchico detenuto Il 10 per cento dei firmatari è di qui

Non c’è solo la vicesindaca Emily Clancy tra i bolognesi firmatari dell’appello contro il regime carcerario duro nei confronti di Alfredo Cospito.

L’anarchico al 41-bis è in sciopero della fame da oltre cento giorni e la numero due di Palazzo d’Accursio è stata una delle prime in città a schierarsi firmando l’appello al ministro della Giustizia Carlo Nordio, non senza sollevare polemiche.

Oggi, però, che il dibattito su Cospito (in carcere per aver gambizzato un dirigente di Ansaldo) è diventato centrale nel dibattito politico, la lista dei firmatari si allunga. E da Bologna il fronte sceso in campo per l’anarchico è corposo. Sono quasi 350, infatti, tra Bologna e provincia, coloro che si sono uniti ad artisti, intellettuali, attori (da Massimo Cacciari a Valerio Mastandrea, da Ascanio Celestini a Moni Ovadia).

Considerando che in tutto le firme sono poco oltre 5mila, da sotto le Due Torri c’è quasi il 10 per cento del totale delle persone mobilitate.

La maggior parte viene dal mondo della sinistra, da Coalizione civica (il consigliere comunale Detjon Begaj, i presidenti Marina D’Altri e Paolo Brugnara, la consigliera di quartiere Brunella Guida) a Tiziano Loreti dei Si Cobas. Ma anche la sindacalista Cgil Rosanna Di Mauro, Luigi Martinelli dell’Usb (Unione sindacale di base) e l’avvocata Marina Prosperi, legale dei movimenti di sinistra e dei collettivi, oltre a Mauro Collina, segretario della federazione Bologna-Imola di Rifondazione Comunista.

Ma nell’elenco ci sono anche tanti cittadini meno noti.

Uomini e donne con mestieri di tutti i tipi. Operai, impiegati, operatori sociali, insegnanti. Ma anche medici, diversi professori dell’Università di Bologna, commercialisti, avvocati, psicologi, musicisti. Non mancano nell’appello i pensionati, come Severina che si firma ’pensionata e comunista’, gli studenti e diversi che nell’appello si definiscono semplicemente "cittadini".

Non compaiono nell’elenco dei firmatari, ma si erano schierati con la vicesindaca Clancy quando venne sollevato il caso, sia l’attore Alessandro Bergonzoni sia l’ex leader delle Sardine, oggi consigliere Pd, Mattia Santori. Favorevoli a garantire le cure a Cospito anche i candidati al Congresso del Pd, da Stefano Bonaccini a Gianni Cuperlo fino a Paola De Micheli. Non ha preso posizione Elly Schlein, dopo che l’auto della sorella Susanna è stata incendiata a dicembre dagli anarchici in Grecia.

Rosalba Carbutti