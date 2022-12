Appello per le quarte dosi In città sono appena il 41%

Chiude, a Casalecchio, l’ultimo hub vaccinale allestito contro il Covid. Ma lo spazio all’interno del capannone resterà comunque attrezzato ancora per qualche mese. "Un po’ per scaramanzia", commenta con una battuta Massimo Bosso, sindaco di Casalecchio. E aggiunge: "È una precauzione. Non si sa mai. Se serve, la struttura c’è". Il lavoro di allestimento di questo hub "è stato molto utile e direi che ha funzionato molto bene: non ci hanno mai segnalato problemi".

Bosso ha accompagnato all’hub Paolo Bordon, direttore generale dell’Ausl di Bologna. Che ne ha approfittato per fare la quarta dose di vaccino anti Covid. "Siamo qui per ringraziare gli operatori sanitari e il Comune di Casalecchio – afferma Bordon – perché in questo hub sono state fatte più di 180.000 vaccinazioni, di cui 153.000 per la campagna anti-Covid. È stato per noi un luogo molto importante. Lo chiudiamo perché siamo in una fase nuova". Adesso "c’è sempre l’esigenza di vaccinare, ma abbiamo molti altri posti e luoghi più piccoli, dove non c’è la necessità di fare tanto in poco tempo, ma di dare continuità al percorso vaccinale".

Il dg dell’Ausl rilancia con forza l’appello a vaccinarsi. Sotto le Due Torri le quarte dosi sono al 41%. "Un dato basso – riflette Bordon –. È vero che molti hanno contratto il Covid nel frattempo, ma è anche vero che qualcuno ha abbassato l’attenzione. Ricordo a chi ha fatto tre dosi che è giusto fare anche la quarta, perché proteggerà in caso di recrudescenza". Del resto, "abbiamo già visto che la forte adesione alla campagna vaccinale ci ha protetto da ondate peggiori. Fare la quarta dose, e la quinta per chi deve, è una buona idea per affrontare i prossimi mesi invernali in sicurezza".