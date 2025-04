Appello per vaccinarsi. L’Ausl chiama a raccolta contro l’Herpes Zoster

Al via la campagna Herpes Zoster 2025, promossa dall’Ausl e rivolta ai cittadini classe 1960 del circondario che non si sono ancora vaccinati contro il fuoco di Sant’Antonio. Si tratta di circa 1.800 persone, che riceveranno un sms informativo e potranno prenotarsi attraverso i canali aziendali abituali: sportelli Cup, Cuptel al numero 800-040606, farmacie e Fascicolo sanitario elettronico personale.

"Il vaccino è l’unico strumento efficace per prevenire la patologia e ridurre la gravità dei sintomi", ricordano dall’Ausl. Le vaccinazioni saranno eseguite nell’Area vaccinale adulti del servizio di Igiene pubblica, al primo piano dell’ospedale vecchio, al civico 8 di via Amendola. Oltre ai cittadini classe 1960, il vaccino sarà offerto gratuitamente a persone che presentano patologie come diabete mellito, malattie cardiovascolari, Bpco o che sono in terapia immunosoppressiva. Queste categorie di pazienti non riceveranno l’sms, ma potranno, comunque, prenotarsi specificando la loro condizione.

L’Herpes Zoster, conosciuto appunto anche come ‘Fuoco di Sant’Antonio’, è una patologia frequente e debilitante, dovuta alla riattivazione del virus della varicella. Dopo la varicella, infatti il virus non viene eliminato ma rimane presente nel sistema nervoso. L’aumentare dell’età o particolari situazioni di stress o di malattia possono causare la riattivazione del virus che si manifesta con la comparsa, in una parte localizzata del corpo, di vescicole accompagnate da dolore, bruciore, prurito. Spesso vi è anche febbre, debolezza, malessere generale e mal di testa. Dopo la fase acuta della malattia possono comparire complicanze, in alcuni casi anche gravi.

A oggi sono disponibili due tipi di vaccino e la scelta su quale somministrare spetta al medico vaccinatore in sede ambulatoriale, in base alla condizione clinica del vaccinando. "Si tratta di vaccini sicuri ed efficaci, uno vivo attenuato, che viene somministrato in un’unica dose nella vita e l’altro glicoproteico adiuvato (inattivo), somministrato con due dosi a distanza di due mesi (fino a sei mesi), entrambi con un’iniezione nella parte alta del braccio – spiegano dall’Ausl –. Gli effetti collaterali sono rari e di breve durata, in genere si tratta di reazioni locali con dolore nel sito di iniezione, dolore ai muscoli, alle articolazioni, affaticamento e mal di testa. La presenza di alcune patologie può aumentare il rischio di patologia da Herpes Zoster o aggravarne il quadro sintomatologico".