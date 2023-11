Appello dell’arcivescovo Zuppi e del patriarca Pizzaballa: "La guerra finisca e inizi il dialogo"

Bologna, 13 novembre 2023 – Il cardinale arcivescovo Matteo Zuppi è ad Assisi per una assemblea straordinaria della Cei sulla pace, mentre il cardinale Pierbattista Pizzaballa è a Gerusalemme in mezzo al conflitto tra ebrei e palestinesi. A farli incontrare "a distanza" ci hanno pensato tre realtà, l’associazione culturale Incontri Esistenziali, l’associazione Bologna Bene Comune e il Centro Culturale Manfredini, che hanno utilizzato la platea dell’Europauditorium per rendere pubblico il loro dialogo.

"La pace è il problema dei problemi – ribadisce l’arcivescovo Zuppi – perché la guerra è una pandemia. Quando papa Francesco parlava di un terzo conflitto mondiale a pezzi pensavamo che la cosa che non ci riguardasse, poi un pezzo ci è scoppiato vicino alla nostra casa e un altro ci ha così inorridito da sentirlo come nostro. A quel punto ne abbiamo sentito il pericolo. I combattimenti devono finire con un dialogo e io come credente la prima cosa che devo fare è pregare perché questo dialogo avvenga. Non dobbiamo perdere la speranza che la pace sia possibile, ma dobbiamo essere consapevoli che per raggiungerla è necessaria la convergenza di tanti perché la pace è sempre il frutto di una alleanza e credo che questo sia il lavoro più difficile".

Pizzaballa si è offerto come prigioniero in cambio della liberazione di quei bambini che ancora sono tenuto in ostaggio di Hamas anche per cercare di essere un ponte che rimetta in comunicazione la società israeliana con quella palestinese. "Tutte le guerre sono destinate a finire – spiega il patriarca di Gerusalemme – ma il problema è che cosa succede quando si concludono. Il nostro compito, e più in generale quello di tutte le chiese cristiane, è quello di ricostruire una fiducia tra le due popolazioni. In questo momento ci sono due traumi: tra gli ebrei si è riacceso il ricordo di quello che è accaduto 80 anni fa in Europa, tra i palestinesi quello della perdita della loro casa nel 1948. Non sarà facile guarire queste ferite perché ogni giorno diventano sempre più profonde, ma solo quando finiranno di sanguinare potrà partire il dialogo". L’arcivescovo di Bologna ha poi raccontato lo spirito con cui ha svolto i suoi viaggi in Ucraina, Russia, Stati Uniti e Cina per chiedere la fine del conflitto tra russi e ucraini.