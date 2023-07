Appenninica, la gara che valorizza il territorio

Al via la quinta edizione di Appenninica MTB Stage Race, la più importante gara di mountain bike in Italia, che si svolgerà dal 4 al 9 settembre sulle montagne della nostra regione. La partenza sarà a Castelnovo ne’ Monti (Reggio Emilia), si continuerà a pedalare sul crinale dell’appennino tosco-emiliano, per poi concludere a Vidiciatico. Sono 150 i partecipanti, provenienti da 28 nazioni di quattro continenti diversi.

"È una gara internazionale, garantisce all’appennino una visibilità importante" commenta Gianmaria Manghi, assessore allo Sport della Regione. "Non è soltanto una competizione sportiva, ma anche un modo di promuovere il territorio".

Nonostante la faticosa sfida, si percorrono infatti 400 chilometri con 14mila metri di dislivello, tornano all’edizione di quest’anno i quattro vincitori delle precedenti: Diego Arias, Hans becking, Felix Fritzsch e Lukas kaufmann. "Un ruolo importante è da attribuire all’ospitalità dei comuni in cui ci fermiamo, oltre che al valore della gara" dichiara l’organizzatrice Milena Bettocchi "È qualcosa a cui soprattutto i partecipanti stranieri non sono abituati, si sentono a casa e questo li invoglia a tornare".

La mountain bike diventa quindi uno strumento di scoperta di paesaggi straordinari, spesso ancora inesplorati. I ciclisti percorreranno gran parte dell’appennino emiliano, lungo sei tappe (una in meno degli anni scorsi). Cominceranno sulle colline reggiane per i primi 57 chilometri, poi il secondo giorno saranno messi alla prova dalla tappa più complessa, la ’Mountain Queen’ che, con 3250 metri di dislivello, rappresenta il passaggio in alta quota. Percorreranno poi il crinale dell’appennino da Fiumalbo a Fanano, mettendo anche un piede in Toscana, e concluderanno il percorso nel bike park di Vidiciatico. È una gara molto varia anche dal punto di vista paesaggistico. Può quindi essere un’occasione importante per aumentarre il livello di consapevolezza del luogo.

"L’appennino non si è mai arreso alle difficoltà degli ultimi mesi di alluvione" ricorda Mattia Santori, presidente del Territorio Turistico Bologna-Modena "anche i commercianti e gli albergatori sono stati resilienti, e Appenninica aiuta anche loro". Sono molti gli atleti che gli anni scorsi hanno deciso di soggiornare nel territorio dopo la gara, inoltre si stimola la curiosità degli appassionati di mountain bike. Verranno realizzati dei video riassuntivi alla fine di ogni giornata, per permettere a tutti di seguire i momenti salienti della gara. "Ogni euro investito nel progetto ha una restituzione immensa, sia in termini economici sia di reputazione" conclude l’assessore Manghi.

Alice Pavarotti