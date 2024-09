Appenninica Race fa tappa a Loiano: "Evento straordinario"

La competizione Appenninica MTB Stage Race 2024 arriva alla sua sesta edizione con 150 atleti di 23 nazionalità, professionisti e non percorreranno il crinale appenninico fra l’Emilia Romagna e la Toscana. Il Comune di Loiano, che patrocina l’iniziativa, sarà il traguardo della prima tappa nella giornata del 2 settembre. Così il vicesindaco Emanuela Benni: "Si tratta di una straordinaria occasione per mettere in evidenza la grande disponibilità e passione che singoli cittadini, associazioni e gruppi di volontariato. Ci preme sottolineare l’importanza dell’evento anche dal punto di vista della tutela del territorio: gli organizzatori ripongono molta attenzione alla salvaguardia dell’ambiente e degli ecosistemi attraversati cercando di mitigarne l’impatto con numero di iscritti limitato a 150, rispetto regole della sentieristica e del codice di comportamento dell’International Mountain Bicycling Association, sinergia con i referenti dei Parchi attraversati dalla competizione".