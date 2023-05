Appennino, allarme frane e prevenzione

I numeri del disastro di questi giorni forniscono un quadro drammatico dalla Romagna all’Emilia: oltre 280 frane attive, 120 delle quali giudicate "particolarmente importanti" e 58 comuni coinvolti dagli smottamenti. Dunque, dobbiamo prendere atto che l’Appennino è fragile, un paziente da curare. Bisogna cercare, per quanto possibile, di prevenire. Cosa tutt’altro che facile da fare ovunque e in modo sistematico. La Regione dispone di un osservatorio che da anni tiene monitorato il fenomeno delle frane ed è auspicabile che d’ora in poi con il clima folle che ci ritroviamo dovrà rinforzare in modo strutturale tutto l’apparato di prevenzione, sensibilizzando anche i privati. Alcune regole base però sono da tenere presenti. Ad esempio, la realizzazione e la manutenzione di canalette superficiali, fossi di guardia, trincee drenanti, tubi drenanti, tagli suborizzontali nel sottosuolo. Come segnala il servizio idrogeologico della Regione, siamo una delle tre regioni più franose d’ Italia. Insieme alla Lombardia e alle Marche, la nostra è l’unica che presenta oltre il 20% del territorio collinare e montano interessato da aree di frane attive o ‘in sonno’, ma che possono risvegliarsi da un momento all’altro. Un quadro dunque di per sé già abbastanza chiaro per poter affrontare con una nuova prospettiva il problema. Gli eventi estremi sono sempre più frequenti e non avvertono del loro arrivo.

