Appennino Aperto, un’estate ricca di eventi

Valorizzare l’Appennino, i suoi paesaggi e la sua cultura, nonostante le difficoltà dell’alluvione: è questo l’obiettivo di ‘Appennino Aperto’, un’iniziativa del territorio Turistico Bologna-Modena e città metropolitana volta a promuovere le bellezze dei nostri luoghi. La programmazione è concentrata nei comuni di Loiano, Marzabotto, Monzuno, Monghidoro, Monterenzio, Pianoro e San Benedetto Val di Sambro, e prevede spettacoli teatrali, concerti musicali, danza e cucina. Per promuovere gli eventi, e fornire indicazioni su come raggiungerli, è stata creata una pagina web dedicata, curata da eXtraBO. Offre anche la possibilità di consultare la praticabilità dei cammini dell’appennino, su tutti la Via degli Dei, per controllare quali sentieri sono interrotti causa frane, e i percorsi sostitutivi. "La nostra montagna ha subito gravi danni diretti dall’alluvione, vogliamo evitare quelli indiretti causati dalla disinformazione. Molti pensano che le strade siano ancora inagibilii" dichiara Barbara Panzacchi, consigliera delegata al turismo e sindaca di Monghidoro.

Sono già stati spesi quattrocento mila euro per il ripristino della viabilità e sulla via della Futa sono ormai pochissimi i sensi unici alternati che in questi mesi hanno rallentato il traffico e anche la Fondovalle è in miglioramento. Importante anche l’attivazione delle corse bus serali nel fine settimana, una nuova modalità di accesso che è stata fondamentale anche durante il festival Reno Splash, appena concluso.

"È un gesto politico di vicinanza ai comuni e alla gente – commentato Elena Di Gioia, delegata alla cultura –. Garantiamo due importanti dimensioni: una mobilità sicura e una forza culturale, presente da anni sull’appennino, che viene valorizzata da numerosi eventi".

Tanti artisti hanno mandato il loro contributo video a sostegno di ‘Appennino Aperto’: Goran Bregovic, Patrizio Roversi, Roberta Giallo, Arianna Porcelli Safonov, Andrea Santonastaso e Raiz. Molti altri parteciperanno alla rassegna durante tutta l’estate, tra cui Lella Costa, che mercoledì alle 21 sarà al Museo Nazionale Etrusco di Marzabotto con ’Pinocchio Confidential’, un reading tratto dal noto romanzo di Collodi. L’evento è parte della rassegna Crinali 2023.

"Dopo i disastri di maggio i comuni colpiti da gravi dissesti idrogeologici hanno comunque portato avanti con grande forza manifestazioni culturali e di promozioni turistica" sottolinea la consigliera Panzacchi, "sono pronti ad accogliere tutti i visitatori che vogliono vivere a pieno le eccellenze paesaggistiche, storiche e gastronomiche dell’appennino bolognese".

C’è infatti spazio anche per la cucina. Tutti i lunedì, fino al 4 settembre a Loiano, ci sarà ’Vino, Spizzichi e Bocconi’ ogni serata con un menù diverso, accompagnato da vini tipici del territorio. "Siamo molto soddisfatti perché tutti gli eventi sono confermati, abbiamo lavorato molto per garantirli" dichiara il sindaco Fabrizio Morganti.

Non manca neanche l’arte. A Monzuno, da oggi al 6 agosto, sarà esposta ’Gatti un po’ matti’ una mostra d’arte creativa a cura di Duilio Camarlinghi. "È bello condividere insieme la ripartenza. Nel nostro comune, purtroppo, sono franate molte strade. Abbiamo avuto uno stop anche come tappa della Via degli Dei, ma ora ricominciamo dalla cultura" racconta il sindaco Bruno Pasquini.

Sono moltissimi gli eventi di teatro, di danza, e di musica: il concerto dei Ze Tafans a Monterenzio stasera alle 21, la serata di martedì dedicata al liscio tradizionale a Monghidoro, il Fantateatro di Pianoro il 27 luglio, o ancora la serata del Tango a Monghidoro il 1 agosto.

’Appennino Aperto’ è l’intreccio tra cultura e paesaggio, una rassegna unica nel suo genere, con spettacoli immersi in luoghi verdi e meravigliosi.

Alice Pavarotti