Appennino Bike Tour, la pedalata infinita

Un maestoso itinerario in bici lungo la spina dorsale della penisola. Il più grande itinerario cicloturistico d’Italia è pronto per la volata finale. ’Appennino Bike Tour’, la ciclovia che attraversa l’intera catena montuosa nata a Bologna durante il G7 Ambiente del 2017, vede il traguardo. Il tracciato, che è stato sostenuto fin dal suo esordio da Confcommercio Ascom Bologna e Confcommercio nazionale, si prepara ad inaugurare entro la fine del 2025 la nuova segnaletica a servizio dei cicloturisti.

Proprio in questi giorni, infatti, sono partiti i lavori di installazione dei quasi 1.600 cartelli urbani ed extraurbani di indicazione turistica che, dalla provincia di Palermo a quella di Savona, mentre da Nord a Sud i lavori si sono conclusi nella primavera 2024, renderanno visibile e percorribile la più grande direttrice di mobilità e sviluppo sostenibile del Paese. Il simbolo della bicicletta con sfondo blu e la scritta ’Appennino Bike Tour’ consentirà ai cicloturisti di pedalare con semplicità e godersi appieno il patrimonio di eccellenze, valori e identità degli Appennini. Il Comune di Gaggio Montano ha svolto, in qualità di capofila degli enti locali attraversati dalla ciclovia, la funzione di stazione appaltante per la fornitura e posa in opera della segnaletica, finanziata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’impianto della cartellonistica stradale da Sud a Nord è stato affidato alle aziende Asso e Sirol che, terminati i sopralluoghi, hanno aperto i cantieri lungo i 3.100 chilometri di itinerario, attraverso 14 Regioni, 33 Province, 300 Comuni, 56 Parchi ed Aree Protette.

"’Appennino Bike Tour’ è un progetto nato e cresciuto a Bologna e come sistema Confcommercio, sia a livello metropolitano, sia a livello nazionale, lo abbiamo sempre sostenuto con convinzione – afferma Giancarlo Tonelli, direttore generale dell’Ascom –. Se questa visione di crescita e futuro per i nostri Appennini ha preso forma dobbiamo ringraziare Enrico Della Torre, nostro associato e dirigente elettivo, e, insieme a lui, tutti gli attori, istituzionali e privati, nazionali e locali, che hanno dato un contributo decisivo alla ciclovia".

"Sono stati otto anni di lavoro intenso – aggiunge Enrico Della Torre, direttore generale Vivi Appennino – durante i quali non abbiamo mai perso di vista l’obiettivo di mettere a sistema l’Appennino e di realizzare la più grande infrastruttura di mobilità sostenibile a servizio delle aree interne del Paese". "La costituzione di “Appennino Bike Tour”, che ho seguito fin dall’inizio, ci insegna che un grande progetto, con le giuste energie, può prendere corpo e diventare realtà", conclude Giuseppe Pucci, sindaco di Gaggio Montano.

r. p.