CronacaAppennino Bike Tour, la pedalata infinita
25 set 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Appennino Bike Tour, la pedalata infinita

Entro la fine dell’anno si concluderà la posa della segnaletica della ciclovia che attraversa tutta la dorsale, Gaggio capofila

Enrico Della Torre e il sindaco Giuseppe Pucci mostrano le segnaletica dell’itinerario

Per approfondire:

Un maestoso itinerario in bici lungo la spina dorsale della penisola. Il più grande itinerario cicloturistico d’Italia è pronto per la volata finale. ’Appennino Bike Tour’, la ciclovia che attraversa l’intera catena montuosa nata a Bologna durante il G7 Ambiente del 2017, vede il traguardo. Il tracciato, che è stato sostenuto fin dal suo esordio da Confcommercio Ascom Bologna e Confcommercio nazionale, si prepara ad inaugurare entro la fine del 2025 la nuova segnaletica a servizio dei cicloturisti.

Proprio in questi giorni, infatti, sono partiti i lavori di installazione dei quasi 1.600 cartelli urbani ed extraurbani di indicazione turistica che, dalla provincia di Palermo a quella di Savona, mentre da Nord a Sud i lavori si sono conclusi nella primavera 2024, renderanno visibile e percorribile la più grande direttrice di mobilità e sviluppo sostenibile del Paese. Il simbolo della bicicletta con sfondo blu e la scritta ’Appennino Bike Tour’ consentirà ai cicloturisti di pedalare con semplicità e godersi appieno il patrimonio di eccellenze, valori e identità degli Appennini. Il Comune di Gaggio Montano ha svolto, in qualità di capofila degli enti locali attraversati dalla ciclovia, la funzione di stazione appaltante per la fornitura e posa in opera della segnaletica, finanziata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’impianto della cartellonistica stradale da Sud a Nord è stato affidato alle aziende Asso e Sirol che, terminati i sopralluoghi, hanno aperto i cantieri lungo i 3.100 chilometri di itinerario, attraverso 14 Regioni, 33 Province, 300 Comuni, 56 Parchi ed Aree Protette.

"’Appennino Bike Tour’ è un progetto nato e cresciuto a Bologna e come sistema Confcommercio, sia a livello metropolitano, sia a livello nazionale, lo abbiamo sempre sostenuto con convinzione – afferma Giancarlo Tonelli, direttore generale dell’Ascom –. Se questa visione di crescita e futuro per i nostri Appennini ha preso forma dobbiamo ringraziare Enrico Della Torre, nostro associato e dirigente elettivo, e, insieme a lui, tutti gli attori, istituzionali e privati, nazionali e locali, che hanno dato un contributo decisivo alla ciclovia".

"Sono stati otto anni di lavoro intenso – aggiunge Enrico Della Torre, direttore generale Vivi Appennino – durante i quali non abbiamo mai perso di vista l’obiettivo di mettere a sistema l’Appennino e di realizzare la più grande infrastruttura di mobilità sostenibile a servizio delle aree interne del Paese". "La costituzione di “Appennino Bike Tour”, che ho seguito fin dall’inizio, ci insegna che un grande progetto, con le giuste energie, può prendere corpo e diventare realtà", conclude Giuseppe Pucci, sindaco di Gaggio Montano.

r. p.

