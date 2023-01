Appennino, ecco i cartelli salvavita La Regione li estenderà ai sentieri

Più cartelli in Appennino per favorire il soccorso alpino. L’assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato un atto di indirizzo presentato dalla Lega, che chiede di prendere come modello quanto si sta facendo alla stazione Monte Falco di Forlì, dove si stanno installando una serie di cartelli che rendono possibile la geolocalizzazione. Sull’insegna (nella foto in alto a destra) viene ricordato come sia possibile contattare il 118 qualora ci sia la necessità di far intervenire il soccorso alpino e a fianco di questo numero nazionale ne è presente un secondo che identifica la zona in ci si trova. Comunicando questa sequenza di cifre l’operatore identifica con precisione dove si trova chi ha bisogno dell’intervento, facilitando così l’arrivo del mezzo di soccorso.

"In mancanza di segnale internet e copertura telefonica – spiega il consigliere della Lega Gabriele Delmonte, primo firmatario della proposta - è ancora più difficile comunicare con precisione la propria posizione ai soccorsi: istituendo, invece, dei "waypoint" all’interno delle aree boschive dell’arco appenninico, così come attuato nell’appennino forlivese, si potrebbe notevolmente aumentare la probabilità di eseguire un intervento a buon fine in modo celere, agevolando le operazioni di soccorso" ha concluso".

L’iniziativa riguarda anche la montagna bolognese dove la situazione è abbastanza frastagliata. Ad esempio la strada che porta alla stazione sciistica del Corno alle Scale e i relativi parcheggi è ben allestita di cartelli che ricordano come sia possibile contattare il soccorso alpino chiamando il 118. Nei boschi, invece, tale indicazione non è quasi mai presente, ma è spesso presente la mappatura del Cai. In passato il soccorso alpino interveniva soprattutto per persone che si erano smarrite lungo i sentieri soprattutto nelle giornate autunnali, quando spesso il tempo atmosferico variare improvvisamente. Il collegamento tra Monte Acuto e il Santuario della Madonna del Faggio era uno dei percorsi più complicati da questo punto di vista, mentre una seconda categoria di persone che spesso perdevano la bussola riguardava i cercatori di funghi provenienti dalla Toscana che andavano a caccia del "lardaiolo bianco", un micete ignorato dalla cucina emiliana e ritenuto prelibato da quella della regione confinante. In ogni caso, quando sarà applicata la mozione appena approvata, gli interventi in caso di malore o incidente saranno molto più rapidi e, quindi, più efficaci.

Massimo Selleri