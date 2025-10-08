Appennino, il nuovo sito dell’Unione è on line

Un nuovo piano di comunicazione per l’istituzione dei servizi sociali, educativi e culturali dell’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese. Varata poco dopo la nascita della stessa unione in sostituzione della preesistente comunità montana, l’istituzione gestisce internamente una vasta gamma di servizi per i cittadini. Tra le aree di intervento, la scuola, i servizi per l’infanzia, il sociale, le politiche abitative, la non autosufficienza, la famiglia e l’ambito culturale. Il piano, che si basa essenzialmente sulla messa in rete di un nuovo sito web, ha lo scopo di consolidarne l’identità e favorire l’accesso dei cittadini alle informazioni e alle opportunità disponibili. Le altre novità sono l’individuazione di un logo autonomo e la gestione di canali social su Facebook e Instagram che saranno disponibili prossimamente. La nuova piattaforma, messa a punto dall’azienda informatica Tredipi Srl, è già raggiungibile all’indirizzo issec.bo.it e presenta una veste grafica coerente con quella dei siti istituzionali già attivati dai Comuni del territorio. Il sito, costato 7.800 euro, è stato finanziato con risorse proprie dell’istituzione. L’organismo strumentale eroga direttamente e in forma associata una serie di servizi che, in precedenza, erano gestiti da Asl o dai singoli Comuni. Nel tempo la dimensione dell’istituzione è cresciuta considerevolmente, arrivando a disporre di 140 dipendenti e a poter contare su un bilancio annuo superiore ai 15 milioni di euro. Molti i servizi erogati, tra cui la gestione diretta delle Rsa di Vergato e Castiglione dei Pepoli. Fra le innovazioni più rilevanti dell’ultimo periodo, l’apertura di sportelli sociali in tutti gli 11 Comuni dell’Unione che hanno visto aumentare il numero degli accessi ai servizi. "Il piano – ha dichiarato il presidente dell’istituzione Alessandro Santoni – è pensato per dare concretezza alla nostra missione. Volevamo un sito che fosse moderno e accessibile, capace di rendere immediatamente fruibili le informazioni sui servizi, che da sempre hanno l’inclusione sociale come elemento fondante".

Fabio Marchioni