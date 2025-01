Appennino Sound, ecco la nuova sede

Una nuova sede per l’associazione Appennino Sound. L’inaugurazione si è svolta sabato, a Castiglione dei Pepoli, alla presenza del sindaco Tommaso Tarabusi. "Una scuola di musica a Castiglione – esordisce il sindaco Tarabusi – è un’idea folle e coraggiosa. La cerimonia di sabato è l’ultimo atto di una strategia iniziata alcuni anni fa con il recupero di un immobile del demanio acquisito dal Comune per realizzare un teatro". Il teatro è gestito dalle associazioni Appennino Sound, Officina 15 e dalla compagnia ‘Non solo ragionieri’, grazie a una convenzione con l’amministrazione. Il recupero dello stabile è stato finanziato accedendo a fondi Pnrr con la partecipazione diretta di Regione e Comune. Il progetto è dell’ingegner Pazzaglia e le opere sono state realizzate dall’impresa cooperativa Casp.

I nuovi spazi, che saranno ad uso esclusivo di Appennino sound, comprendono quattro sale musica, una sala arte e uno spazio associativo polivalente per una dimensione totale di 230 metri quadrati. L’associazione è nata nel 2019 con lo scopo di costituire una scuola di musica in grado di offrire un’offerta variegata. Nel 2020 è stata riconosciuta dall’Emilia-Romagna. Oggi gli iscritti ai corsi sono più di cento e l’attività svolta non è più limitata alla musica: vengono proposti corsi di disegno e pittura e, a breve, partiranno anche lezioni di teatroterapia e musicoterapia. Tanti gli insegnanti e gli strumenti proposti a chi voglia imparare. L’unico requisito richiesto è l’età superiore ai tre anni: Filippo Fiorini ed Erica Angelozzi al pianoforte, Laura Masi e Virginia Settesoldi alla chitarra, Alessandro Predieri al basso, Mattia Galeotti e Valentina Tollis alla batteria.

Marina Tondi è la docente dei corsi di disegno e pittura proposti dalla scuola. Sabrina Bazzani, che di Appennino Sound è presidente, insegna canto moderno, corale e giocomusica. "Siamo nati per colmare un vuoto sociale – racconta Sabrina Bazzani – e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Abbiamo molti iscritti, collaboriamo con scuole e altre realtà locali. Dopo la gestione del teatro, una nuova esaltante sfida. Siamo certi che nelle nostre sale l’arte e la creatività non mancheranno".

Questo intervento si sposa con la volontà dell’amministrazione di mettere in rete scuole, teatro, associazioni sportive e centri diurni. "Grazie a Sabrina Bazzani, Alessandro Predieri e agli altri maestri – conclude il sindaco – l’offerta culturale sul territorio è notevolmente cresciuta".

