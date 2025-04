Applicazioni e IA, a ognuno il suo

Le app di AI più amate dai giovani spaziano tra creatività, produttività e intrattenimento. Ma quali sono le più usate? ChatGPT e Gemini sono ideali per rispondere a domande, creare testi e dare suggerimenti di studio. Replika, invece, è un chatbot che offre supporto emotivo e conversazioni personalizzate. Per generare immagini uniche e creative, Midjourney e DALL·E sono perfette. TikTok utilizza l’AI per suggerire video in base ai gusti personali, rendendo il feed sempre coinvolgente, mentre Snapchat offre filtri AI che trasformano il volto in modo divertente. Poi, Grammarly corregge i testi e suggerisce miglioramenti, utile per scuola e social. CapCut e Runway AI consentono editing video con pochi tocchi, infine Boomy e Soundraw creano brani musicali originali in pochi secondi. E tu, quale app AI usi di più?

El Idrissi El Bouzidi Faisal (3C)