Appostato con fare sospetto davanti al benzinaio. Un cittadino lo nota e fa arrestare il latitante

Si aggirava con fare sospetto a bordo di un furgone davanti a un distributore di benzina. E un passante, preoccupato, ha chiamato i carabinieri. I quali hanno così potuto identificare e arrestare un 41enne italiano, disoccupato, già gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e soprattutto destinatario di un ordine di esecuzione di pene concorrenti, per un totale di sei anni e sette mesi di reclusione. È successo alle 9 del 22 dicembre, in via San Donato. Il quarantunenne, trovato dai carabinieri del Nucleo radiomobile ancora a bordo del furgone ’sospetto’, è stato immediatamente arrestato e portato nel carcere della Dozza.