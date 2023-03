"Approfondimenti sulla bretella Poi valuteremo tutti insieme"

di Massimo Selleri

Il Ministero delle infrastrutture affiderà ad Anas un ulteriore approfondimento sul progetto della bretella Reno Setta e su quello legato alla variante della strada statale Porrettana per capire quale delle due opere sia la più utile per l’appennino. Questa la conclusione dell’incontro che si è tenuto ieri pomeriggio e che ha visto il viceministro Galeazzo Bignami ricevere cinque amministrazioni della montagna, mentre il sindaco di Castel di Casio Marco Aldrovandi si è collegato a distanza. Oltre al primo cittadino castellano, anche il sindaco di Vergato, Giuseppe Argentieri, quello di Gaggio Montano, Giuseppe Pucci, quello di San Benedetto di Val di Sambro. Alessandro Santoni, quello di Monzuno Bruno Pasquini e quello di Monghidoro Barbara Panzacchi, avevano chiesto di poter avere informazioni sul nuovo elaborato della bretella commissionato dal ministero ai tecnici della società Autostrade, dopo che la Regione aveva illustrato il progetto di ammodernamento della Porrettana.

Da questa domanda è nato l’incontro di ieri che ha visto la partecipazione anche dell’amministratore delegato di Anas Aldo Isi, con la società che ha anche disegnato anche il progetto della variante su incarico della Regione. "Ad Anas è stato affidato un approfondimento – spiegano i sindaci Pucci e Pasquini – per conoscere quali sono i benefici e le eventuali difficoltà riscontrate dai due progetti in termini di tempistiche, impatto ambientale e altri fattori. Una volta che si sarà restituito questo studio valuteremo insieme a tutti i sindaci interessati, Città Metropolitana, Regione e ministero quale sia l’opera migliore per risolvere un problema vitale per il nostro Appennino".

Clima molto meno accomodante in assemblea regionale, dove la maggioranza ha respinto due risoluzioni dei consiglieri di minoranza Michele Facci (Lega) e Marco Mastacchi. Una chiedeva di migliorare la circolazione tra Pianoro e Sasso Marconi, l’altra di ripristinare lo studio di fattibilità per la bretella Reno Setta. "La Regione finanzia il progetto di Anas per ammodernare la Porrettana – ha spiegato l’assessore regionale alla Montagna Igor Taruffi –. Il progetto è pronto, è prevista la risoluzione di alcuni nodi, tra cui quello di Sasso Marconi e realizzarlo costa 656 milioni. Al ministero al vice ministro Galeazzo Bignami, chiediamo i soldi. La bretella non ha uno studio di fattibilità. Bignami ha incontrato sette sindaci di destra e non ha invitare Regione e Città metropolitana e c’è anche la capogruppo di Fd’I Marta Evangelisti. Le istituzioni sono una cosa seria, se Bignami ha in mano una soluzione convochi tutti".