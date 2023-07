Approvato all’Ilpa il nuovo integrativo

Con l’approvazione unanime dei lavoratori, nei giorno scorsi è stato rinnovato il contratto integrativo aziendale dell’Ilpa, azienda che ha sede a Bazzano e che si occupa della parte amministrativa e commerciale dell’intero Gruppo Ilpa, di cui fa parte. "Quest’intesa – sottolinea Vincenzo Mauriello, della Filctem Cgil di Bologna – premia il triplice obiettivo di garantire e aumentare competitività, tutele e salario". L’accordo prevede un aumento delle agibilità sindacali con l’incremento delle ore di permesso per le Rsu, riconosce i diritti di informazione e stabilisce confronti sulle linee strategiche e i piani industriali dell’azienda ed eventuali modifiche agli orari di lavoro.

Miglioramenti anche sulla riduzione del divario di genere con la garanzia di due ore aggiuntive all’anno di assemblee sindacali sui temi della parità di genere e, a partire da gennaio 2024, l’apertura di un confronto sul tema. Sul piano dei diritti, l’accordo stabilisce confronti quadrimestrali per monitorare gli interventi sulla prevenzione e tutela della salute e della sicurezza, criteri per la stesura di indagini sul clima aziendale, momenti di confronto e proposta dei piani formativi e, infine, un aumento dei permessi per motivi di studio, parzialmente svincolati dall’obbligo della coincidenza tra lo svolgimento dei corsi e l’orario di lavoro. Estesi i permessi per lutto e per grave infermità anche agli affini di primo grado e aumentano quelli per le visite mediche. Istituita la flessibilità oraria in entrata ed in uscita e i permessi con compensazione oraria. Per la prima volta si dà il via alla sperimentazione dello smart working. Aumentato, infine, il periodo di comporto per la conservazione del posto di lavoro nel caso di particolari patologie ed elevato a 1.700 euro il premio di risultato raggiunto secondo gli obiettivi previsti.

n. m.